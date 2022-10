Guus Meeuwis staat binnenkort 'met glimlach op het podium' in New York

Eind oktober staat Guus Meeuwis in de Webster Hall in New York, een bekroning op zijn 25-jarig jubileum. De concerten werden door corona al twee keer op rij uitgesteld, maar nu kunnen ook Amerikanen van de show genieten. "De setlijst wordt gemaakt, we gaan volgende week repeteren, langzaam begint het te broeien en te leven", zegt de zanger.

De T-shirts voor de fans zijn klaar, de kleding komt binnen. Meeuwis heeft er zin in, zo zegt hij tegen Omroep Brabant. "We hebben de plannetjes in ons hoofd om het optreden daar onvergetelijk te maken. Ik heb er heel veel zin in en ga eerder naar New York om van de stad genieten."

De Webster Hall is zowel een concertzaal als een opnamestudio. In het verleden namen bekende artiesten als Ray Charles en Elvis Presley er hun muziek op. Ook Aerosmith en Prince stonden er op het podium voor optredens.

Glimlach

"We gaan als ik eenmaal in New York ben snel naar de Webster Hall, kijken hoe het voelt om daar een gitaar op de versterker aan te sluiten", aldus Meeuwis. "En dan gaan we spelen en ik hoop dat er veel blije landgenoten en hier en daar een verdwaalde Amerikaan voor mijn neus staan. Dit zijn hele fijne projecten om te doen, ik sta dan ook met een glimlach op het podium en ga ervan genieten."

In Nederland stond hij meerdere keren in 013 en in het Philips Stadion. "Ik denk dat ik dat best aardig voor elkaar heb, ik ben trots op mezelf."

Guus Meeuwis stond ook al in Parijs en in Londen.