Wilma werkt al het hele jaar hard aan kerstpakketten ondanks haar ziekte

Glutenvrije koekjes, suikervrije snoepjes en verse cakejes. Kerst is nog ver weg, maar de 38-jarige Wilma van Eijk uit Waspik is al sinds januari van dit jaar bezig met het inzamelen van donaties voor haar kerstpakketten, bestemd voor mensen met voedselintoleranties en allergieën. En dat doet ze ondanks haar ziekte vol enthousiasme.

Eerst kwam de inhoud van de pakketten uit haar eigen portemonnee. Maar omdat ze niet meer kan werken vanwege haar ziekte, is ze afhankelijk van donaties. Wilma heeft reuma en ME (Myalgische Encefalomyelitis), een ziekte waardoor de linker- en rechterkant van haar lichaam uitvallen, ze vaak uitgeput is, en geheugenverlies heeft.

Maar dit stopt haar niet om de mensen om haar heen te helpen. “Ik kan zelf niks meer tillen”, zegt ze. “Maar ik lees alles voor wat er in de dozen moet, en mijn man en kinderen helpen mee met het inpakken.”

Dit gaat heel nauwkeurig, voegt ze toe. Ze weet precies wat waar in moet. “Ik lees ook alle allergieën voor, daarna check ik het voor de eerste keer, en daarna nog een keer, om zeker te weten dat we alles goed inpakken.”

Wilma doet haar best om aan specifieke etenswaren te komen. Ongeveer vijftig van de pakketten zijn voor mensen met voedselintoleranties. Het gaat van gluten-, tarwe- en lactose-intolerantie tot pinda-, melk- en suikerallergieën.

Het inzamelen van donaties en het zoeken van bedrijven die haar willen helpen, gaan moeizaam, voegt ze toe. Terwijl vorige jaren donaties vlot binnenstroomden, is nu 80 procent van de bedrijven die doneerde, afgehaakt. “Ik snap het ook wel, alles wordt duurder. Maar ik weet ook niet waar ik rekening mee moet houden”, zegt ze.

“Een pak van gluten- en tarwevrije koekjes kan al 5 euro kosten”, zegt Wilma. "Soms heb je bedrijven die na sinterklaas nog wat lactosevrije chocoladeletters over hebben omdat die niet zo goed verkopen. Ik hoop natuurlijk voor die bedrijven dat ze de chocoladeletters verkopen voor hun eigen omzet, maar stiekem hoop ik dat er nog wat overblijft voor mijn pakketten.”