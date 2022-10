Emma ontwierp een Brabantse regenboogvlag: 'Wakkert het gesprek aan'

Over de hele wereld wapperen dinsdag regenboogvlaggen, maar in Etten-Leur is er een hele speciale te zien. In de tuin van Emma Laurijssens hangt namelijk een Brabantse vlag, in regenboogkleuren. “Het zou toch mooi zijn als de vlag volgend jaar bij het Provinciehuis hangt!”

Anne van Egeraat Geschreven door

Tijdens Coming Out Day, dat ieder jaar op 11 oktober valt, wordt aandacht gevraagd voor het openlijk uitkomen voor de seksuele geaardheid of genderidentiteit. Maar bij de Etten-Leurse Emma wappert haar vlag het hele jaar buiten. “Er komen regelmatig mensen vragen wat de betekenis is van de vlag.” Toen een goede vriend haar vertelde dat er in Friesland nogal wat ophef was om een Friese vlag in regenboogkleuren, is Emma gaan zoeken of er al een Brabantse variant was. “Mensen in Friesland waren zó kwaad om die vlag, het zou respectloos zijn. Toen bleek dat wij er in Brabant nog geen hadden, ben ik daarmee aan de slag gegaan.”

"Mensen raken toch een beetje geprikkeld, ze zijn nieuwsgierig."

Emma ontvangt goede reacties op ‘haar’ vlag. “Doordat het niet zomaar de regenboogvlag is, raken mensen toch een beetje geprikkeld. Ze zijn er nieuwsgierig naar. Je kunt er heel laagdrempelig een gesprek over beginnen.” De vlag heeft volgens Emma een symbolische functie. “Hiermee laten bijvoorbeeld gemeenten of bedrijven zien dat ze achter ons staan. Maar het is wel de bedoeling dat een bedrijf meer doet dan alleen een vlag ophangen. Het gaat erom dat als je in de problemen komt, of je onveilig voelt, je weet dat je daar terecht kan. Helaas is dat nog helemaal niet zo vanzelfsprekend.”

"Het zou toch mooi zijn als ze volgend jaar door heel Brabant hangen."