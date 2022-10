Bart heeft door zijn handicap een enorm energieverbruik: 'Het wordt lastig'

We proberen allemaal te bezuinigen op stroom en gas, maar wat nou als je dat niet kunt omdat je chronisch ziek bent? Bart van Riet uit Bergeijk heeft een ernstige spierziekte en is daardoor afhankelijk van apparatuur die veel stroom verbruikt. "Ik kan niet zomaar een dag mijn rolstoel niet opladen."

Bart heeft Duchenne, een ernstige aangeboren ziekte waardoor zijn spieren steeds zwakker worden. De meeste mensen met die aandoening worden niet ouder dan 30 jaar, maar Bart is inmiddels 42.

Hij kan alleen zijn handen nog bewegen en praten, en hij brengt zijn dagen door in een elektrische rolstoel. Maar dat is niet het enige waar Bart afhankelijk van is. "Ik heb een douchebrancard, een oplaadbare tillift en een hoestmachine (die ondersteunt bij het ophoesten van slijm uit de luchtwegen, red.) die opgeladen moeten worden. Daarnaast zitten mijn verstelbare bed en mijn beademingsapparatuur altijd in het stopcontact. En de elektrische deuren verbruiken de meeste stroom", zegt hij.