Aantal coronapatiënten in Brabant stijgt, ruim 200 mensen in ziekenhuizen

Het aantal coronabesmettingen neemt fors toe in Brabant. Er liggen nu 202 patiënten in de Brabantse ziekenhuizen, en dat is het hoogste aantal sinds april. Het merendeel van de patiënten ligt op de verpleegafdeling, 12 mensen liggen op de intensive care. Dat blijkt uit het provinciale coronadashboard.

In Brabant zijn met name veel coronabesmettingen in Goirle, in het Land van Cuijk, in Loon op Zand, in Goirle, Hilvarenbeek, Valkenswaard, Laarbeek en Nuenen, Gerwen en Nederwetten. In absolute getallen, niet afgezet tegenover het aantal inwoners, werden in Brabant de meeste besmettingen gemeld in Breda en Tilburg.

Coronathermometer naar hoger niveau

Ook op andere plekken in Nederland loopt het aantal coronabesmettingen snel op. Dit najaar lanceerde de overheid een coronathermometer. Met vier standen wordt aangegeven hoe groot de druk op de samenleving en de zorg is door het virus. Die thermometer stond op de laagste stand en wordt nu door het kabinet verhoogd naar niveau 2. Dat betekent dat vooral kwetsbare groepen meer risico lopen.

Kwetsbare mensen wordt nadrukkelijk opgeroepen de herhaalprik te halen, zo zegt minister Kuipers. De thermometer kan oplopen tot 4, wat betekent dat de impact 'zeer hoog' is op de zorg en samenleving en dat de gevolgen ervan voor iedereen merkbaar zijn.

Personeelstekort in de zorg

Eerder liepen zorgmedewerkers maandenlang op hun tenen. Daarna viel een deel van het personeel overspannen uit. Bovendien is er ook in de zorg sprake van een personeelstekort.

De Brabantse ziekenhuizen zijn voorbereid op een toename van het aantal patiënten, draaiboeken liggen klaar op basis van de eerdere golven. "Voor zover nu bekend kunnen alle ziekenhuizen in Brabant een nieuwe golf aan", zegt een woordvoerder van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). "Een deel van de patiënten die nu in het ziekenhuis liggen, zijn niet vanwege corona opgenomen, maar liggen daar met andere klachten en hebben ook corona."

Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) roept 70-plussers en mensen met gezondheidsklachten op de herhaalprik te laten zetten. Ook krijgen deze mensen het advies om drukke plekken zo veel mogelijk te vermijden, en om medische mondneusmaskers te dragen als het moeilijk is om 1,5 meter afstand van anderen te houden. In totaal hebben nu bijna 1,3 miljoen mensen de herhaalprik tegen het coronavirus laten zetten.

In heel Nederland zijn nu 1113 ziekenhuisbedden bezet door patiënten met corona, aldus het RIVM. Met name in de veiligheidsregio Brabant Noord zijn heel veel mensen opgenomen, aldus cijfers die een week oud zijn.

Kerken

Een aantal kerken in Nederland heeft in het kerkgebouw weer een gedeelte ingericht waar mensen 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden, meldt het overkoepelend orgaan Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In Brabant zijn de meeste kerken katholiek. Van een nieuwe 1,5-meterindeling is momenteel nog geen sprake, aldus een woordvoerder van het Bisdom Breda. Indien nieuwe maatregelen komen, worden die uitgevaardigd door de Nederlandse Bisschoppenconferentie.