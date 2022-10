Bavaria clasht met grootste bierproducent door nieuwe brouwerij in Cuba

Swinkels Family Brewers, de brouwer van Bavaria, heeft het aan de stok met de allergrootste bierproducent ter wereld: AB InBev. Oorzaak is de bouw van een gloednieuwe brouwerij in Cuba, waar het Lieshoutse bedrijf aan deelneemt. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant.

Volgens AB InBev, in Nederland vooral bekend van bieren als Hertog Jan en Jupiler, zijn de Cubaanse plannen van Bavaria tegen de regels.. AB InBev heeft namelijk al in 2002 het exclusieve recht verkregen om bier te brouwen en te verkopen op het Caribische eiland.

In 2019 werd dat privilege plots ingetrokken door het land. Sindsdien loopt er een rechtszaak tussen AB InBev en de Cubaanse staat.

Schadevergoeding

Dat Swinkels Family Brewers nu meebouwt aan een nieuwe brouwerij in Cuba, schiet bij AB InBev al helemaal in het verkeerde keelgat. Zij vinden dat het Brabantse bedrijf onrechtmatig in het gat springt en eisen een schadevergoeding.

Dat valt allemaal te lezen in de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant. De zaak kwam al voor op 5 oktober, maar werd pas vandaag openbaar gemaakt.

De rechter deed overigens geen uitspraak. Omdat er met Cuba een andere staat bij betrokken is, oordeelde de rechter dat hij niet bevoegd is om een oordeel te vellen.