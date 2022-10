Mysterieuze vuurbal gespot, weet jij wat het is?

Een fel gloeiende bol lichtte dinsdagavond rond tien uur even de lucht op in Eindhoven. Een twitteraar vroeg zich af waar het licht vandaan kwam en wat het kon zijn.

In een video is te zien dat een ronde bol naar beneden dwarrelt en een zweem van rook achterlaat.

Het is onduidelijk wat het verschijnsel precies kan zijn. Volgens weerkundige Diana Woei van Weerplaza heeft het in ieder geval niets met het weer te maken. "Dus geen bolbliksem of vuurbal. Het was overigens een rustige en heldere avond."

Lang spoor

Het zou een meteoor kunnen zijn geweest, maar volgens Woei is het spoor daarvoor wel erg lang. In dat geval zou er volgens haar ook een meteoriet gevonden kunnen worden. "Maar de kans om er een te zien is groter na middernacht. Een meteoor lijkt me onwaarschijnlijk", aldus Woei.

Maar wat is het dan wel? Stak er iemand in de omgeving van Eindhoven dinsdagavond misschien enorm vuurwerk af? Heb jij het verschijnsel ook gezien of denk je te weten wat het is? Laat ons het weten!