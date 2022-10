Arrestatieteam haalt chauffeur uit vrachtauto met getrokken wapens

In Veldhoven gaat een spectaculair filmpje rond op sociale media. Op de video is te zien hoe een arrestatieteam een vrachtwagen aanhoudt.

Het filmpje zou maandag gemaakt zijn op de Heerbaan in Veldhoven, vlakbij de fietsrotonde Hovenring.

Op het schokkende beeld is te zien hoe vier auto’s van een arrestatieteam een vrachtwagen klemrijden. Mannen met bivakmutsen houden de vrachtwagenchauffeur onder schot, terwijl een van de mannen naar de cabine loopt.

Volgens een woordvoerder van de politie zou het om een oefening gaan, maar kan verder niet veel over zeggen over dit optreden van een landelijk arrestatieteam. En de Landelijke Eenheid, waar dit team onder valt, wil niks over een oefening kwijt.