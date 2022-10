Weer twee nieuwe blessures bij PSV: 'Het is overmacht'

PSV en (spier)blessures gaan de laatste jaren hand in hand. Niemand bij de Eindhovense club kan de vinger op de zere plek leggen. Ook bij de nieuwe blessuregevallen van Vertessen en Saibari wordt er geroepen dat het overmacht is.

“We hebben er alles aan gedaan om dit te voorkomen. Blessures zijn onderdeel van het voetbal. Dat komt ook door het programma van de FIFA en de UEFA. Intern hebben we alles geanalyseerd, van de performance coach tot aan de medische staf. Maar deze blessures zijn overmacht.”

Die conclusie vraagt om een nadere toelichting. Bijvoorbeeld over waarom het aantal blessures bij PSV in verhouding hoger is dan bij andere clubs. Ruud van Nistelrooij wilde die toelichting niet geven. “Ik kan hier een heel relaas gaan houden over data en waar we naar kijken, maar dat is nu niet van toepassing.”