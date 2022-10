Onrustige maanden in uitgaansleven: Breda komt met huisregels

De Bredase nachthorecazaken hanteren vanaf woensdag nieuwe huisregels. De afgelopen maanden zou het steeds onrustiger zijn in het Bredase uitgaansleven en dus is het volgens de gemeente, de politie en de lokale afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland hard nodig om de stappers weer een beetje op te voeden.

Nadat het door corona lange tijd niet mogelijk was om uit te gaan, zouden de normen en waarden in het uitgaansleven wat verschoven zijn. "Sinds maart horen we steeds vaker verontrustende signalen van partijen die toezicht houden in het uitgaansgebied", lichtte burgemeester Depla woensdag toe bij de presentatie van de nieuwe huisregels. "Het gaat over kortere lontjes, meer agressie en toenemend drugsgebruik bij jongeren."

Maar wat staat er dan in die huisregels? Bijvoorbeeld dat mensen zich moeten identificeren, dat wapens en drugs verboden zijn, dat discriminatie niet getolereerd wordt en dat bezoekers die dronken of onder invloed van drugs zijn, worden geweigerd aan de deur.