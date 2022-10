112-nieuws: vondst hennepfabriek in tuinhuis • militair gewond in zwembad

01.47

Een militair is woensdagnacht naar het ziekenhuis gebracht na een onbekend voorval in zwembad De Stok in Roosendaal. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingeroepen voor hulp. Ook de medische dienst van Defensie was erbij. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Volgens een 112-correspondent heeft de Koninklijke Marechaussee een onderzoek ingesteld.

In 2018 raakte een militair gewond door een ongeluk in zwembad De Stok. Een korporaal werd onwel tijdens een oefening in het zwembad. Twee dagen later overleed hij aan de complicaties van het ongeval. Het is niet bekend of er woensdagnacht eenzelfde oefening plaatsvond.