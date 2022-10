Efteling begint bouw van Grand Hotel, gaat in 2024 open

In de Efteling in Kaatsheuvel is de bouw van het Efteling Grand Hotel begonnen. De afgelopen weken is achter de hoofdentree al 10.000 kuub zand afgegraven. De komende dagen worden er 380 palen in de grond geboord waarop de fundering wordt gelegd. Het Efteling Grand Hotel gaat in 2024 open.

Het Efteling Grand Hotel is de eerste plek in het park waar je kunt slapen. Het gebouw krijgt 7 verdiepingen en wordt 106 meter breed. Het Efteling Grand Hotel krijgt 143 kamers en circa 700 bedden. Het hotel krijgt een koperen dak krijgt met zeven torens. Het is de bedoeling dat door oxidatie het koperen dak langzaam groen wordt. Daarnaast krijgt het nieuwe hotel een zwembad en sauna, twee restaurants en twee souvenirwinkels. Het thema van het Efteling Grand Hotel is geïnspireerd door een van de kleinste taferelen in het park die veel mensen niet zullen kennen. Dit sprookje 'Zwaan kleef aan' is verwerkt in een kleine zuil aan het Anton Pieckplein in het park. De klok en decoratieve ornamenten van Zwaan kleef aan komen terug in de gevel van het Grand Hotel. Buiten de Efteling staat sinds 1992 al het Efteling Hotel. Ook kunnen mensen overnachten in de vakantieparken Bosrijk en Loonsche Land.