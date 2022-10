Mysterie van vuurbol boven snelweg lijkt opgelost

De fel gloeiende bol, die dinsdagavond te zien was vanaf de snelweg A58 tussen Eindhoven en Oirschot houdt de gemoederen bezig. Veel mensen denken te weten wat dat bijzonder verschijnsel moet zijn geweest.

Een ufo, een meteoor, een ballon, bolbliksem, van alles kwam voorbij. Volgens weerkundige Diana Woei van Weerplaza heeft het in ieder geval niets met het weer te maken. "Dus geen bolbliksem of vuurbal. Het was overigens een rustige en heldere avond."

Een meteoor was het ook niet, volgens Urijan Poerink van sterrenwacht Halley. En ook geen vuurwerk.

De meeste mensen denken dat het gaat om een lichtkogel. Als je op YouTube zoekt naar lichtkogels, zie je grote overeenkomsten: dezelfde vuurbol met een rokerige, lichtgevende staart erboven.

De lichtkogel zweeft boven het grote legeroefenterrein op de Oirschotse Heide, maar een woordvoerder van defensie kan geen oefeningen vinden waarbij dinsdagavond lichtkogels zijn gebruikt.

Een lichtkogel schiet je af met een luchtpistool. Ook zijn er buisjes waarmee je een keer een schot kunt lossen. Na het schot, dat meestal recht naar boven wordt gericht om zo hoog mogelijk te komen, klapt in de lucht een parachute open die de lichtkogel remt in zijn val. Hierdoor is de lichtbol lang te zien.

Deze beelden van lichtkogels zijn gemaakt op het Artillerie Schiet Kamp in 't Harde op de Veluwe: