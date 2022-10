Mysterieus kruis gevonden: 'Waar komt dit vandaan? En van wie is het?'

Een stenen kruis, met daarin '1580' gekrast, roept veel vragen op. Het is een raadsel waar het vandaan komt. Het werd gevonden langs een fietspad in Sint-Michielsgestel. Burgemeester Han Looijen wil heel graag weten van wie het stenen kruis is. "Neem alsjeblieft contact op met de gemeente als iemand weet van wie dit is."

Lola Zopfi Geschreven door