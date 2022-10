Marcel leeft voor 'zijn club', maar na de wedstrijd rijdt er geen bus meer

De 53-jarige Marcel de Weijer uit Tilburg heeft Willem II in zijn bloed zitten. Door zijn lichamelijke beperking is hij afhankelijk van de bus om naar de wedstrijden te gaan, maar door de afgeschaalde dienstregeling rijdt er na negen uur ’s avonds geen bus meer. "Ontzettend balen dat ik er niet altijd bij kan zijn."

Marcel weet het nog als de dag van gisteren. 22 jaar geleden kreeg hij na een val tijdens een voetbalwedstrijd een herseninfarct, waardoor de rechterhelft van zijn lichaam verlamd raakte. “Ik kopte een bal en viel met een flinke klap op de grond. Ik was meteen duizelig. Een paar weken later ging het mis.”

Door zijn verlamming kan hij moeilijk lopen en praten en wordt wedstrijden bezoeken een stuk lastiger. Over de vraag wat Willem II voor Marcel betekent hoeft hij niet lang na te denken: “Willem II is mijn leven. Ik ga al vanaf dat ik 8 jaar oud ben.” Zelden miste de fan van Willem II een wedstrijd van zijn club, maar daar is de laatste tijd verandering in gekomen.

Buslijn 8, die hij normaal altijd nam naar de wedstrijden en weer naar huis te gaan, rijdt niet meer na negen uur. Dat komt door de afgeschaalde dienstregeling sinds corona. Door het aanhoudende personeelstekort bij Arriva zijn sommige diensten geschrapt, terwijl die voor sommige mensen, zoals Marcel, juist zo ontzettend belangrijk zijn.