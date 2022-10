2 uur roeien, 2 uur slapen: in 40 dagen van Afrika naar Midden-Amerika

Ilja Kok uit Breda en drie teamgenoten willen in veertig dagen 4800 kilometer roeien van Afrika naar Midden-Amerika. Ze doen op 12 december samen met nog 42 teams mee aan de Talisker Whisky Atlantic Challenge. "Ik zag een paar jaar geleden een filmpje over deze race en toen dacht ik: ja dit wil ik doen!"

Ook gaat er genoeg eten mee. "Eenmaal onderweg zal ik zo'n 6500 calorieën per dag verbranden, dus ik moet voldoende eten en drinken. Voor mijzelf alleen al gaat er 75 kilo aan eten mee." Dat eten zit in waterdichte tonnen.

Al twee jaar traint het team voor deze extreme race van La Gomera bij Afrika naar Antigua bij Midden-Amerika. Er wordt 24 uur per dag geroeid in ploegen van twee. Ilja: "We werken met twee uur roeien, twee uur slapen. En dat slapen gebeurt in twee kleine cabines aan de voor- en achterkant van de boot, waarin je net rechtuit kunt liggen."

Voor Ilja is het zeker niet alleen een sportieve uitdaging: "We doen dit ook voor een goed doel, want de opbrengst van onze race gaat naar The Ocean Cleanup." Dit is een Nederlandse organisatie die wereldwijd afval uit de oceanen en rivieren vist.

De roeister is al lang bezorgd over watervervuiling: "Ik was als meisje van 7 al Greenpeace-activiste en haalde zelfs 1000 gulden op om hun werk te steunen. Mijn moeder haalde onlangs een kijkdoos van zolder, die ik als kind over afvaldumpingen had gemaakt. Je ziet daarin olievaten drijven op watjes, die golven moeten voorstellen."

Het team Boka Nedurance gebruikt een speciale roeiboot. "Deze is veel breder en stabieler dan een normale roeiboot, ook om de golven op zee te doorstaan. Maar het roeien zelf is hetzelfde als in een gewone boot", legt Ilja uit.

Verder is veel speciale apparatuur aan boord, zoals een watermater die drinkwater maakt van zout zeewater, communicatiemiddelen en een stuurautomaat. De elektriciteit wordt opgewekt met zonnepanelen.