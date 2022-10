Giftig gas rond politiegebouw, medewerkers onwel

Op een politielocatie aan de Schapenweide in Breda zijn een aantal medewerkers onwel geworden door waarschijnlijk een giftige stof. Het hele pand is ontruimd.

In het pand liggen in beslag genomen goederen opgeslagen. Om wat voor stof het precies gaat en hoe die in het gebouw is gekomen is niet duidelijk.

Op het moment dat de damp zich verspreidde waren er medewerkers in het pand. Vier daarvan zijn met ademhalingsproblemen naar buiten gebracht. Zij worden onderzocht door ambulancemedewerkers.

Een specialist van de brandweer onderzoekt waar het gas vandaan komt. Ook de Arbeidsinspectie is op de hoogte gesteld.