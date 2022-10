Politiemedewerkers onwel door giftige stof in Breda

Foto: Tom van der Put/SQ Vision Foto: Tom van der Put/SQ Vision Volgende Vorige 1/2 Foto: Tom van der Put/SQ Vision

In een gebouw van de politie aan de Schapenweide in Breda zijn donderdagmiddag een aantal medewerkers onwel geworden. Waarschijnlijk kwam dat door een giftige stof die is vrijgekomen. Het hele pand is ontruimd.

Rochelle Moes Geschreven door

Om wat voor stof het precies gaat en hoe die is vrijgekomen is niet duidelijk. Op het moment dat de damp zich verspreidde waren er medewerkers in het pand. Vier van hen zijn met ademhalingsproblemen naar buiten gebracht. Zij worden onderzocht door ambulancemedewerkers. Specialisten van de brandweer zijn in blauwe pakken en met perslucht het gebouw in gegaan. Zij onderzoeken waar het gas vandaan komt. Ook de arbeidsinspectie is op de hoogte gesteld.