Kim (37) is moeder van 4 jonge kinderen en heeft parkinson

Ze is nog maar 37. Maar toch heeft Kim Verbaarschot uit Deurne de ziekte van Parkinson. Haar diagnose kreeg ze een jaar geleden. “In het begin had ik last van kramp in mijn voet en een trillend been. Ik ben naar de huisarts gegaan en die heeft me doorverwezen naar de neuroloog en toen kreeg ik de diagnose. Parkinson komt steeds meer voor en het treft ook steeds vaker jonge mensen.”

Dat is iets wat niet veel mensen weten, vertelt Kim. De jongste patiënt bij wie de ziekte is vastgesteld is zelfs nog maar 13 jaar oud. Parkinson is een progressieve ziekte. Dit betekent dat de klachten in de loop van de tijd toenemen en uitbreiden. Kim heeft nu alleen nog maar last van de rechterkant van haar lichaam. “Dingen die je normaal op de automatische piloot doet, werken nu niet meer aan mijn rechterkant. Schrijven en typen gaat bijvoorbeeld niet automatisch. Ik sleep ook met mijn been. Ik moet er goed bij nadenken dat ik mijn voeten goed optil en een stap zet", zo vertelt ze in het Omroep Brabant tv-programma Brabant Vandaag. Kim werd jong moeder en heeft 4 kinderen. Tot enige tijd geleden combineerde ze dat moeiteloos met een drukke baan en een actief sociaal leven. “Multitasken, veel dingen naast elkaar doen, zit er niet meer in.”

"Het kost me iets meer moeite om gesprekken bij te houden."