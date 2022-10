Dickensfestijn Drunen gaat zeker door: 'Figuranten gaan al oefenen'

Het Dickensfestijn in Drunen, dat de afgelopen twee jaar niet door mocht gaan vanwege corona, ontwaakt langzaam maar zeker uit een lange winterslaap. Hoewel het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen door corona weer toenemen, is Maurice van der Steen van de organisatie vol vertrouwen dat het festijn dit jaar wel door kan gaan: "Zoals andere jaren en zonder beperkingen."

"Specialisten en deskundigen kijken nu anders tegen corona aan dat twee jaar geleden en vorig jaar", vertelt hij. "We gaan niet meer in lockdown is de boodschap van de overheid. De verwachting is daarom dat het Dickensfestijn absoluut doorgaat." Van der Steen: “Komend weekend begint de voorbereiding. We laten honderd figuranten dan kennismaken met de Victoriaanse tijd in het midden van de 19e eeuw." “Een regisseuse gebruikt filmbeelden, prenten, boeken en geluid om onze figuranten kennis te laten maken met die periode. De armoede, de straatschoffies, maar ook de rijkdom komt aan bod. Zo laat ze de figuranten zien wat we straks van hen verwachten op het Dickensfestijn”, vertelt Van der Steen. “Wat voor rol heb je en hoe kan je opgaan in de menigte?”

Ganzenparade in 2018 (foto: Karin Kamp)

Anders dan veel andere evenementen heeft het Dickensfestijn geen gebrek aan vrijwilligers. “Hoewel we voor de buitenwereld twee jaar stil hebben gelegen, hebben we juist meer vrijwilligers. We hebben nieuwe mensen, maar ook herintreders bij wie het na een paar jaar toch weer begon te kriebelen”, aldus Van der Steen. “Twee jaar zonder Dickensfestijn heeft voor de organisatie ook geen nadelige gevolgen gehad”, vertelt hij verder. “We hebben het één en ander financieel kunnen afdekken en we hebben steun gehad, ook van de gemeente Heusden.”

Dickens-voorman Maurice van der Steen kan de rekwisieten weer tevoorschijn halen

Het Dickensfestijn dat op 17 en 18 december opnieuw het centrum van Drunen in bezit neemt ontstond 18 jaar geleden. “Komende editie wordt door corona de 16e editie”, vertelt Van der Steen.



“In 2004 staken ondernemers in Drunen de koppen bij elkaar om iets rond de kerst te doen. Er is toen zelfs geopperd om als evenement kerstmannen sjouwen te organiseren. Gelukkig werd dat het Dickensfestijn dat tot corona jaarlijks rond de 40.000 bezoekers trok.” Van der Steen vertelt ook dat de toegang tot het Dickensfestijn gratis is en blijft.

