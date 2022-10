Zoveel Brabanders zijn er jarig op jouw verjaardag

Lang zullen ze leven! In Brabant zijn vandaag 5958 mensen jarig. Best veel, maar zijn er minder dan vorige maand toen er gemiddeld 6491 mensen per dag een kaarsje uit mochten blazen. September is dan ook de topmaand voor jarige Brabanders. Hieronder kun je zien hoeveel mensen in jouw gemeente tegelijk met jou jarig zijn.

Malini Witlox Geschreven door

Dat blijkt uit cijfers van het CBS die zijn geanalyseerd door het ANP. Overigens zijn er nog meer Brabanders jarig dan hier zijn meegeteld. Het CBS heeft alleen de verjaardagen van mensen die in Nederland zijn geboren en hier op 1 januari 2022 nog steeds woonden. In mei zijn de meeste Nederlanders jarig. Maar doordat september een dag minder heeft, telt september de meeste verjaardagen per dag. Kijk hieronder hoeveel mensen er in jouw gemeente op jouw verjaardag jarig zijn.