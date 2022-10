Onrust voor wedstrijd PSV-FC Zürich, stoelen vlogen door de lucht

Wachten op privacy instellingen... ME op de Markt. Foto: SQ Vision Foto: SQ Vision Foto: SQ Vision Volgende Vorige 1/6 Supportersrellen in centrum van Eindhoven

Supporters van FC Zürich hebben donderdag aan het einde van de middag voor onrust gezorgd in het centrum van Eindhoven. Op de Markt werden spullen naar de politie gegooid. Rond het Philips Stadion was veel ME en politie op de been.

Rochelle Moes & Sven de Laet Geschreven door

De hooligans trokken rond 16.00 uur naar de Markt. Op videobeelden is te zien hoe op die plek stoelen door de lucht vlogen en tafels naar de ME werden gegooid. De ME sloot de toegangswegen naar de Markt af en sloot de supporters in. Ondanks de videobeelden sprak de politie van 'een gemoedelijke sfeer'.

Cafés op de Markt halen de stoelen binnen (foto: SQ Vision).

De rellen zouden begonnen zijn na een aanhouding, zei een agent tegen onze verslaggever. Winkelpromenade Heuvel werd na de opstootjes gesloten. De ME haalde fietsen weg en de horeca op de Markt sloot na de ongeregeldheden de de deuren. Medewerkers van cafés op de Markt spraken rond vijf uur van een grote chaos. "Onrustig? Dat is zacht uitgedrukt. Rond vier uur kwamen ze met een grote colonne richting de Markt, begeleid door politiewagens. Nog voordat iedereen zijn eerste drankje had op het terras, braken de rellen uit." Een andere medewerker vertelde: "We hebben ons terras gesloten voor de veiligheid. De supporters van Zürich staan nu aan een kant, de politie aan de andere. Het is wachten tot het fout gaat."



PSV speelde donderdagavond om 21.00 uur in het Philips Stadion een wedstrijd tegen FC Zürich.

Foto: SQ Vision