Veel meer eikels dit jaar, maar 't gaat niet goed met de eik

Er zijn dit jaar meer eikels in Brabant dan eerdere jaren. Je zou denken dat dat komt door de zonnige zomer en de regen van de afgelopen weken. Maar, de oorzaak ligt alleen ergens anders. “Het gaat slecht met de eikenboom", vertelt Frans Kapteijns. Juist daarom zijn er nu meer eikels.

Het klinkt heel gek: het gaat slecht met de eikenboom en daarom zijn er meer eikels. Toch is het waar. “Het gaat slecht met de eikenbomen in Brabant. Dat komt allemaal doordat ze te droog hebben gestaan", vertelt Frans Kapteijns.

Maar hoe komt het dan dat er wel zoveel eikels zijn? Dat is een heel natuurlijk proces, vertelt Frans. “De boom voelt dat het niet goed met ze gaat. Daarom maken ze heel veel vruchten aan om zo de soort in stand te houden.”

“De afgelopen tijd is er wel heel veel regen gevallen. In de zandgronden van Brabant verdwijnt de regen alleen snel. Daarnaast is er ook veel verstening en wordt er water uit de grond getrokken voor landbouw en drinkwater. Sinds 2018 gaat het al minder met de eiken. Vooral oudere bomen kunnen hier niet goed tegen.”

Toch worden niet alle kleine eikeltjes een mooie grote eik. Bij lange na niet zelfs. “Ik hou altijd de regel aan: van de 100 eikels die vallen overleven er twee of drie.”

Dat al die andere eikels het niet overleven heeft meerdere oorzaken. “Ze vallen kapot op de weg, er kruipen schimmels in of worden opgegeten door dieren.” Ondanks dat er meer voeding is voor de dieren, denkt Frans niet dat er meer dieren komen in de bossen. “Nee, ik denk niet dat er een eekhoornbabyboom gaat komen.”