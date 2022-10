Steeds minder kerkgangers, daarom moet bisdom Breda 16 werknemers ontslaan

Het bisdom Breda moet fors inkrimpen: maar liefst 16 werknemers worden daar noodgedwongen ontslagen. De oorzaak ligt bij het steeds verder dalende aantal mensen dat naar de kerk gaat.

Ook neemt het aantal kerken zelf steeds verder af. Afgelopen juli vertrokken er al negen mensen, deze maand volgens er nog eens zeven. Met alle ontslagen werknemers is een financiële regeling getroffen.

Te grote locatie

Na de inkrimping blijven er nog zo'n twintig werknemers over binnen het bisdom. Die werken nu nog vanuit een monumentaal pand aan de Veemarktstraat. Er wordt nu onderzocht of die locatie niet te groot is.

Het bisdom verwacht dat de komende jaren het aantal kerkgangers en -plekken alleen maar verder afneemt. De reorganisatie en bezuinigingen zijn daarom hard nodig om het voortbestaan van het bisdom te garanderen.