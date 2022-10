Willem II pakt weer eens drie punten, FC Eindhoven herstelt zich

Na twee nederlagen op rij, weet Willem II weer wat winnen is. Op bezoek bij Helmond Sport was de ploeg van Kevin Hofland met 1-3 te sterk. FC Eindhoven herstelde zich na de nederlaag in Den Haag en houdt de druk op koploper Heracles Almelo. NAC ging opnieuw pijnlijk onderuit in de thuiswedstrijd tegen ADO.

Helmond Sport - Willem II 1-3

Na twee nederlagen op rij, ging Willem II in Helmond op jacht naar eindelijk weer overwinning. De start was succesvol. Jesse Bosch knalde de bezoekers na dik twintig minuten van buiten de zestien prachtig op voorsprong. Een paar minuten later was het weer raak. Nick Doodeman verdubbelde de score.

Ook na de rust ging het scoren door. Eerst waren het de bezoekers die de score nog verder vergrootten via De Leeuw, Kaars deed even later iets terug voor de thuisploeg. Spannend werd het daarentegen niet meer. Door de overwinning springt Willem II in één klap naar de subtop.

FC Eindhoven - TOP Oss 2-1

FC Eindhoven heeft zich een week na de nederlaag bij ADO Den Haag hersteld. Nog geen twee minuten stonden op het scorebord, toen Brym de thuisploeg vrijdagavond op voorsprong zette. En de Eindhovenaren hielden de overhand. Dat resulteerde na ruim een half uur tot de tweede goal. Opnieuw was Brym de maker.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg van Rob Penders, die voor de wedstrijd nog de het schild voor de beste trainer van de afgelopen periode in ontvangst mocht nemen. Toch kwamen de Ossenaren direct na rust terug in de wedstrijd, dankzij een goal van Toshio Lake. Toen de thuisploeg ook nog eens met tien man kwam te staan na de tweede gele kaart van Seedorf, leek de gelijkmaker in de lucht te hangen. Zo ver kwam het uiteindelijk niet.

NAC Breda - ADO Den Haag 1-2

Niets minder dan een overwinning. Dat was vooraf de doelstelling voor NAC, dat vorige week pijnlijk onderuit ging (4-0 bij Jong AZ) en de punten keihard nodig heeft om de aansluiting bij de subtop te houden. Iets wat aanvaller Jort van der Sande blijkbaar in de oren had geknoopt, want binnen drie minuten kopte hij de 1-0 binnen.

Lang hield de thuisploeg die voorsprong niet vast, binnen het kwartier lag de gelijkmaker er al in. En na dik een half uur sloeg Thomas Verheydt opnieuw toe: 1-2. Dat was meteen de eindscore. Voor NAC betekent de nieuwe nederlaag dat het verder afzakt. De Bredanaren staan nu op de veertiende plaats.