FC Zürich is boos over behandeling fans bij PSV en dient klacht in

FC Zürich dient een klacht in bij de Europese voetbalbond UEFA over de gebeurtenissen rondom de wedstrijd in de Europa League tegen PSV van afgelopen donderdag. De Zwitsers sturen een protestbrief naar de voetbalbond, melden ze op de website van de club.

Sven de Laet & Rochelle Moes Geschreven door

"Door de onacceptabele omgang met de supporters en de officials bij de stadiontoegang, zal FC Zürich een protestbrief bij de UEFA inleveren", schrijft de club.



Geweld door de politie

2000 fans reisden donderdagavond af naar Eindhoven om de wedstrijd in het stadion te bekijken. Dat werd uiteindelijk buiten het stadion, want het uitvak van het Philips Stadion bleef leeg. Volgens FC Zürich hadden de supporters zelf besloten om naar huis te gaan. Uit protest, aldus de Zwitserse nieuwssite Blick. De politie zou supporters willekeurig gearresteerd hebben en buitensporig geweld hebben gebruikt. Ook werden ze volgens de site ingesloten nadat ze hun identiteitsbewijs niet wilden laten zien. Rellen in het centrum

Voorafgaand aan de wedstrijd van PSV tegen FC Zürich was het onrustig op de Markt in Eindhoven. Supporters gooiden met stoelen van de terrassen en zochten de confrontatie met de politie. Daarbij raakten drie agenten lichtgewond en werden vier supporters van FC Zürich aangehouden. De ME wist uiteindelijk de supporters van beide clubs te scheiden en naar het stadion te begeleiden. PSV won de wedstrijd in Eindhoven met 5-0. Zo ging het donderdagmiddag mis in het centrum van Eindhoven.