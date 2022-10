Tientallen kippen en kuikens gedumpt in het bos: 'Wat een harteloze knurft'

In een bos bij Bergen op Zoom zijn ruim dertig kippen en kuikens gedumpt. Boswachter Erik de Jonge vond de dieren vrijdagavond na een melding. "Wat moet je toch een harteloze knurft zijn om je huisdieren zo af te danken."

De boswachter keek vreemd op toen hij bij de plek aankwam waar de kippen liepen. "Ik vind wel vaker één of een paar gedumpte kippen, maar zoveel heb ik er niet vaker gevonden. Ze zaten op de takken en er lagen zelfs kuikentjes bij. Echt bizar."

Erik wist niet goed wat hij met de kippen aan moest. Omdat er vogelgriep heerst mag hij ze niet zelf vervoeren. "Ik denk dat ze vannacht toch in 'bed and breakfast Bos' moeten blijven. Morgenochtend ga ik kijken of we ze kunnen vangen en onderdak kunnen bieden bij een opvang."

Overlevingskansen onzeker

Maar of het zover komt? De dieren zijn gewend om in een hok te zitten en redden het volgens de boswachter niet als ze te lang in het bos blijven. "Dan gaan ze dood van de honger of worden ze gepakt door honden."

Hij hoopt dat de dieren deze nacht in ieder geval overleven. "Er lag wel wat brood bij. Ik weet niet of de dumper dat heeft gedaan of iemand die langs liep. Dus ze zullen niet al teveel honger hebben. Laten we er het beste van hopen."