Efteling op één na meest bezochte attractiepark van Europa

Zeker 3,3 miljoen bezoekers liepen in 2021 door de Efteling heen om de magie te ervaren. Daarmee mag het zich het op één na best bezochte attractiepark van Europa noemen. Alleen Disneyland Park wist meer bezoekers te trekken, dat blijkt uit de jaarlijkse internationale ranglijst van de Themed Entertainment Association (TEA).

De Efteling is maar een van de zes parken in Europa die het in 2021 voor elkaar kreeg om meer dan twee miljoen bezoekers het park in te krijgen. Het Europa-park in Duitsland, goed voor zo'n drie miljoen bezoekers, sluit de top drie af. De zes parken met meer dan twee miljoen bezoekers zijn:

Disneyland Park: 3,5 miljoen

Efteling : 3,3 miljoen

Europa-park: 3 miljoen

Tivoli Gardens: 2,4 miljoen

Portaventura world: 2,4 miljoen

Gardaland: 2,2 miljoen

Flinke verminderingen

Aan de cijfers is te zien dat de parken veel last hebben gehad van de coronacrisis. De cijfers liggen hoger dan in 2020, maar zijn veel lager dan in 2019.

Disneyland Park had in dat jaar nog 9,7 miljoen bezoekers, de Efteling had toen nog 5,26 miljoen bezoekers door de poorten. Het gaat bij deze cijfers niet om 'unieke personen', wie meerdere dagen in het park verblijft, wordt ook meerdere keren meegeteld.