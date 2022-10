RKC speelt doelpuntloos gelijk tegen Fortuna Sittard

RKC Waalwijk is er in de tiende speelronde niet in geslaagd om drie punten te pakken. Bij Fortuna Sittard speelden de geelblauwen doelpuntloos gelijk. De ploeg van Joseph Oosting kreeg over de hele wedstrijd de beste kansen op een doelpunt, maar dat bleef uit. Positief is dat de Waalwijkers voor het eerst dit seizoen de nul hielden.

In een sfeervol Fortuna Sittard Stadion wilde RKC de goede vorm van de afgelopen weken een vervolg geven. De Waalwijkers zijn al drie wedstrijden ongeslagen en wonnen vorige week voor het eerst een uitwedstrijd (2-3 bij FC Groningen). Bij tegenstander Fortuna draait het nog een stukje beter. Na een slechte seizoenstart hebben de Limburgers zich hervonden en liefst tien punten uit de laatste vier wedstrijden gepuurd. Het beloofde een interessant duel te worden in speelronde tien van de Eredivisie.

RKC scoort veel dit seizoen. Oostings formatie maakte na de traditionele top drie de meeste doelpunten in de Eredivisie. Ook in Sittard hadden de Waalwijkers er na tien minuten minimaal één moeten maken. Smaakmaker Illiass Bel Hassani mocht in het strafschopgebied vrij uithalen, maar hij plaatste de bal recht in de handen van doelman Ivan Pandur. Even later volgden er nog twee mogelijkheden, via Thierry Lutonda en opnieuw Bel Hassani.

Ploegen in evenwicht

RKC had het eerste kwartier de regie in handen. Daarna begon ook Fortuna te voetballen. De thuisclub was een aantal keer gevaarlijk voor het doel van Etienne Vaessen. Tot aan de rust ging het spel gelijk op: 0-0.

RKC liet, ondanks een terecht afgekeurde goal van Michiel Kramer, weinig zien in de beginfase van het tweede bedrijf. Fortuna werd sterker en ging opzoek naar de openingstreffer. De Turkse spits Burak Yilmaz was hier dichtbij en even later moest Vaessen voor het eerst handelend optreden op een inzet van de thuisploeg. RKC moest even in de achteruit.

Na precies een uur namen de Waalwijkers het heft weer in handen. Julian Lelieveld legde de bal panklaar op zijn collega-vleugelverdediger Lutonda. De inzet van de Belg werd knap gekeerd door Pandur. Daarop bracht Oosting de held van vorige week, Mika Biereth, in de ploeg. De vraag was of de Arsenal-huurling ook deze keer voor overwinning kon zorgen.

Spannende slotfase

Een andere vraag was of of er deze zaterdagvond nog een winnaar zou komen in Sittard. RKC voetbalde veel op de helft van de Fortunezen en kreeg in de 84e minuut via Patrick Vroegh dé kans op de overwinning. Zijn inzet was alleen veel te slap waardoor de bal tot corner verwerkt kon worden. In de slotsecondes ontsnapte RKC aan een penalty. Ondanks ingrijpen van de VAR besloot scheidsrechter Joey Kooij om de bal niet op elf meter te leggen. Hij zag geen overtreding van een RKC'er, die aan het shirt hing van Yilmaz, die eerder dit jaar na een imposante interlandloopbaan had bedankt voor de Turkse ploeg.

Zo eindigde een boeiend duel in een doelpuntloos gelijkspel. Weer een puntje voor de ploeg van Joseph Oosting, die opzien blijft baren en zevende staat op de ranglijst.