Bestuurder rijdt pui in Tilburg van binnenuit eruit

De bewoners van de Poststraat in het centrum van Tilburg werden op zaterdagavond rond kwart over acht opgeschrikt door een harde klap. Een bestelbusje dat in de bedrijfshal onder de woningen geparkeerd stond ramde van binnenuit de pui uit het gebouw. Het is nog onbekend hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Liam Toll Geschreven door