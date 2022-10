Loods door brand verwoest bij grote brand in Herpt

In een loods bij een huis aan de Achterweg in Herpt is zaterdagnacht een uitslaande brand uitgebroken. De loods stond dicht bij een huis. Het vuur greep snel om zich heen.

De brandweer schaalde daarom op naar een grote brand en kreeg bij het blussen hulp van brandweerkorpsen uit Heusden, Genderen, Waalwijk, Vlijmen, Drunen, Den Bosch en Rosmalen. Het vuur was snel onder controle. De loods is zwaar beschadigd. Brandweerlui hadden nog enkele uren nodig voor het nablussen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk.

Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision

Grote brand in loods Herpt ( Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision)