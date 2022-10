Auto botst tegen boom, bestuurder zwaargewond naar ziekenhuis

Een 19-jarige automobilist uit Luyksgestel is zaterdagnacht zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Heijerstraat in Westerhoven. Door onbekende oorzaak verloor de bestuurder de controle over zijn auto, schampte een boom en kwam tegen een andere boom tot stilstand.

Hulpdiensten hadden meer dan een uur nodig om het slachtoffer uit het wrak te bevrijden. Gezien de ernst van het ongeluk werd ook een trauma-arts opgeroepen. Onder medische begeleiding van de arts is het slachtoffer naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. De weg is afgezet voor forensische onderzoek.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision

