PSV haalt uit tegen FC Utrecht

PSV heeft zondagmiddag met 6-1 gewonnen van FC Utrecht. Guus Til, Xavi Simons en Anwar El Ghazi waren de grote meneren aan de kant van de Eindhovenaren. Alle drie waren ze verantwoordelijk voor twee doelpunten. Door de overwinning staat PSV voorlopig bovenaan in de Eredivisie.

PSV won al 25 keer op rij thuis van FC Utrecht en ook zondagmiddag had het weinig problemen met de Domstedelingen. Na zeven minuten stond de 1-0 al op het scorebord. Het was Xavi Simons die na een afgemeten pass van Joey Veerman beheerst afrondde.

Toch leek het even spannend te worden toen Utrecht na 25 minuten op 1-1 kwam. Geklungel achterin leidde de treffer van Sander van der Streek in. Armando Obispo ging onder een bal door en via het been van Philipp Max kwam de bal voor de voeten van de Utrechtse middenvelder.

Gelegenheidsspits

Bij afwezigheid van Luuk de Jong en Yorbe Vertessen staat Guus Til in de spits bij PSV. De middenvelder was afgelopen donderdag zeer ongelukkig als aanvalsleider maar liet zondag zien wel degelijk van waarde te kunnen zijn.

Door twee goals van Til liep PSV nog voor rust uit naar 3-1. Een veilige marge die niet meer in gevaar kwam. Toch hunkert de Eindhovense club naar de terugkeer van Luuk de Jong. Met Til kun je wegkomen tegen FC Utrecht maar in de komende wedstrijden tegen Arsenal zal het gemis van een echte spits groot zijn.

Eenvoudige middag

In de tweede helft maakte Simons na een uur spelen de 4-1 en zat de overwinning in de tas voor PSV. Invaller El Ghazi wist in de laatste tien minuten nog twee keer te scoren waardoor PSV met 6-1 won van FC Utrecht.

PSV kan nu achterover gaan leunen en kijken naar wat de concurrentie gaat doen. Feyenoord en AZ spelen later deze zondag tegen elkaar. In de avond staat voor Ajax een thuiswedstrijd tegen Excelsior op het programma. Bij twee gunstige uitslagen kan de Eindhovense club het weekend afsluiten als koploper.