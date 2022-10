'Wat goeeed!' Jan en Monique kopen Frans chateau van de Meilandjes

Ze kenden zelf de serie Chateau Meiland niet, maar op het kasteel werden ze direct verliefd. Jan en Monique van Loon uit Vessem mogen zich trotse eigenaar noemen van Chateau Marillaux. Het kasteel in de Franse plaats Aixe-sur-Vienne dat door de Meilandjes volledig is gerestaureerd. Volgend jaar begint de familie Van Loon een bed and breakfast in het nieuwe stulpje.

In januari ging Monique kijken en door de zomermaanden heen reisde de familie af naar de Franse plaats. "De binnenkant van het chateau is helemaal af, alleen aan de buitenkant willen we nog wat dingen doen." Zo wordt het dak netjes gemaakt en ook de luiken voor de ramen worden vernieuwd.

"Het was al heel lang een droom van mijn man om een kasteel te beheren", legt Monique van Loon uit. "Toen mijn zoon dit kasteel in de verkoop zag staan wisten we gelijk dat we ervoor wilden gaan."

Het was dat de zoon des huizes het kasteel op Funda zag staan dat ook Jan en Monique wisten dat het gebouw bestond. "Niemand binnen ons gezin kende de serie." Maar daar is ondertussen verandering in gekomen. "Nadat we in januari waren gaan kijken hebben we wel een aantal afleveringen van de serie bekeken."

De Meilandjes hadden vaak last van mensen die zonder aankondiging het grindpad op kwamen en foto's maakte van het chateau. "Dat is bij ons nog niet echt anders", zegt Monique lachend. "Maar wij vinden dat erg leuk, die mensen weten vaak meer van het kasteel dan dat wij weten. Zo leren wij dus ook nog wat." De familie hoopt wel dat het niet te ver uit de hand gaat lopen. "Mijn man vindt het leuk om rondleidingen te geven, maar het blijft een bed and breakfast."