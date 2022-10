Van je vrienden moet je het hebben, vier grappige en ludieke acties

Vriendengroepen vinden het vaak leuk om elkaar even goed in de maling te nemen. Zo kreeg Jac deze week nog zes miljoen bierdopjes op zijn oprit gestort. Die uiteindelijk wel bij het goede doel terecht zijn gekomen. Een goede reden dus om naar andere leuke acties te gaan kijken.

Zes miljoen bierdopjes

Jac werd zeventig en zijn vrienden wisten niet zo goed wat ze voor een cadeau moesten geven. Totdat de jarige job zelf met een idee kwam. Bierdopjes voor het goede doel. In plaats van een heel kratje, een rugzak of een grote bak dachten zijn vrienden: dan pakken wij het goed aan ook. Tot grote verrassing voor de jarige job zelf.

LEES OOK: Zes miljoen bierdopjes voor Jac's huis: 'Geweldig, maar meer mag altijd!'

Caravan op het dak

Een kersvers bruidspaar wist niet wat ze overkwam. Ze wilden graag gaan verbouwen, dan hebben ze vast ook vaak tegen vrienden verteld, want toen ze na hun bruiloft thuiskwamen waren de vrienden van Mark en Nathalie zo aardig geweest om alvast een handje te helpen. Een caravan op het dak geeft ze alvast wat extra woonruimte dachten zij.

LEES OOK: Verrassing voor kersvers bruidspaar: extra woonruimte op het dak

Huis van bierkratten

Een huwelijk lijkt een uitstekende reden te zijn om een goede grap uit te halen bij het bruidspaar. Vaak blijven die grapjes heel onschuldig, net zoals die van de vriendengroep van Marcel en Bianca in Someren-Heide. Hun vrienden hadden nog wel een paar bierkratjes liggen. Een stuk of 2000 beter gezegd, die pasten wel goed bij en rondom het huis van Marcel en Bianca.



LEES OOK: Marcel en Bianca gingen trouwen en dus werd hun huis ingepakt met 2000 bierkratjes: 'Kei-mooi!'

Tuin met bierflesjes

Of de vriendengroep uit Someren-Heide stiekem heeft afgekeken bij de actie van de Bavaria Bierkoerier in Tilburg is onbekend, maar die hebben bruidegom Peter goed in de maling genomen. Bij thuiskomst lag zijn tuin namelijk vol met lege bierflesjes en bierkratten. Het heeft dan ook even geduurd voordat alles was opgeruimd en het statiegeld was geïnd.



LEES OOK: Leuk cadeau voor een bruiloft: heel de tuin vol met bierflesjes