PSV heeft de smaak te pakken: ‘Er ontstaat iets in deze groep’

Verliezen doet niemand graag maar de nederlaag tegen Cambuur heeft PSV erg goed gedaan. Eerder gaven ze al aan dat er goed gesproken is en ook Van Nistelrooij ziet een stijgende lijn na het verlies in Friesland.

Dat beaamde Guus Til. De middenvelder maakte twee doelpunten en ziet de concurrentiestrijd groeien. “Ik heb een tijd niet gespeeld en dat was terecht. Iedereen is goed en iedereen kan scoren. Je moet elke dag presteren om te spelen.”

“Het niveau is aan het stijgen", constateerde Van Nistelrooij. "Dit is de vierde pot na Cambuur en het is goed om te zien dat we de reactie die we getoond hebben ook vasthouden. Elke wedstrijd opnieuw staan we er weer. Er ontstaat iets in deze groep”

Donderdag was de gelegenheidsspits nog ongelukkig maar zondag mocht hij twee keer scoren. Hoe dat kan? “Dat is iets ongrijpbaars. Als jij het weet word je miljonair denk ik. We praten wel eens over een ketchupfles, misschien is dat nu ook van toepassing.”

Van Nistelrooij is in ieder geval heel blij met Til. “Hij jaagt iedereen af en werkt heel hard. We weten dat hij doelpunten kan maken. Maar hij is bovenal een fijn figuur buiten het veld. Een goede gast om erbij te hebben.”

Donderdag wacht de confrontatie met de koploper van de Premier League. Dan zal Til hoogstwaarschijnlijk weer in de spits starten. Luuk de Jong reist heel misschien ook mee naar Londen maar voor hem. Noni Madueke is er tegen Arsenal wel weer bij, de wedstrijd tegen FC Utrecht kwam volgens Van Nistelrooij net te vroeg.