Eindhovense Yvonne wint ruim een ton bij Miljoenenjacht

In de laatste aflevering in dit seizoen van Miljoenenjacht heeft de Eindhovense Yvonne Verhappen 107.000 euro gewonnen. Zij speelde aan de desk bij Linda de Mol de finale van het 'Gouden Koffer Spel'.

Vijfhonderd deelnemers uit tien wijken in Nederland strijden om verschillende prijzen in dit programma. De Eindhovense was de gelukkige die aan de desk mocht gaan staan om in de finale kans te maken op een geld bedrag tot vijf miljoen euro. Uiteindelijk ging de Yvonne dus naar huis met ruim een ton.

Ook een auto

Er vielen zelfs twee mensen uit onze provincie in de prijzen. Anja uit Etten-Leur ging naar huis met een splinternieuwe auto. Zij won deze prijs nadat Jan uit Lekkerkerk de prijs aan zich voorbij liet gaan voor een plek aan de desk in de volgende ronde. Anja reageerde verrast op het winnen van de auto: "Dit is geweldig. Dank je wel, ik ben er erg blij mee!"