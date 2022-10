Het stikt van de lieveheersbeestjes en dat komt hierdoor

Je hebt ze vast al gezien in je huis. Het wemelt van de lieveheersbeestjes, vaak wordt dit als irritant ervaren. Maar hoe komt dit nou eigenlijk, waarom zien we de lieveheersbeestjes juist nu? Omroep Brabant zocht het voor je uit.

Ze vallen steeds meer op in huis. Groepjes lieveheersbeestjes die zich nestelen bij een raamkozijn of kieren op andere plekken. Vaak zijn dit groepjes met verschillende kleuren, maar toch is het maar één soort lieveheersbeestje. "Het Aziatisch lieveheersbeestje", zegt Vincent Kalkman van onderzoeksinstituut Naturalis. "De exoot trekt in het najaar vaak huizen in om zich te nestelen voor de winter. Daarom zie je ze nu zoveel."

Dit lieveheersbeestje heeft zowel de bekende rode kleur met zwarte stippen als andere kleurencombinaties. "Het bekendste lieveheersbeestje is de zevenstippelige variant. Die zie je vaak op tekeningen of in logo's. Dat terwijl we het Aziatisch lieveheersbeestje het meeste zien."

Niet giftig voor mensen

Het insect heeft een rode kleur om aan andere dieren te laten zien dat het giftig is. "Niet voor mensen hoor", zegt Kalkman grappend. "Behalve als je er 100 of 200 op gaat eten, dan kun je er wel ziek van worden." Zoals vogels doen: "Een koolmees die lieveheersbeestjes opeet kan er goed ziek van worden."

Het is daarom volgens Kalkman ook het beste om het lieveheersbeestje gewoon te laten zitten. "In het voorjaar trekken ze vanzelf weer naar buiten toe." Het insect gaat vaak op rustige plekken zitten. "Op zolder bijvoorbeeld of in een kamer die niet veel gebruikt wordt."

Overlast voorkomen

De beste manier om overlast te voorkomen is dan ook het afdekken van spleten en gaten in je huis. Daardoor kunnen ze het huis niet binnendringen. Ramen en deuren gesloten houden als ze op de gevel zitten helpt ook. Verluchtingsgaten kunnen afgedekt worden met muggengaas, zodat ze daardoor ook niet naar binnen kunnen.

