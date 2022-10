Doormidden gereden bus stond stil op overgang, beelden laten botsing zien

De bus van Connexxion die in Bergen op Zoom doormidden is gereden door een trein, stond stil op de overgang. Op een filmpje van een getuige is te zien hoe de bus tussen de spoorbomen staat. Terwijl de bus geen kant op kan, rijdt een trein er dwars doorheen.

Volgens de politie kon de chauffeur op tijd uit de bus stappen. Hij raakte niet gewond. Waardoor de bus stilviel is niet duidelijk. Op de beelden is te zien hoe de chauffeur onder de spoorboom doorkruipt en de naderende trein nog waarschuwt. Net voor de trein de bus raakt, rent de chauffeur weg.

Het ongeluk gebeurde om tien voor tien op de spoorwegovergang aan de Marconilaan. De ravage na de klap is enorm. Tot zeker half drie rijden er geen treinen op het traject. De 85 passagiers van de trein worden geëvacueerd en met een bus weggebracht.