Willy en René: 'Ramalho en Guti maken het verschil bij PSV'

PSV lijkt op dit moment niet te stoppen. Een paar dagen na FC Zürich kreeg ook FC Utrecht een pak op zijn donder in het Philips Stadion. In de Willy en René Podcast van Omroep Brabant wijzen clubiconen Willy en René van de Kerkhof beiden een andere uitblinker aan. Daar waar René vooral middenvelder Guti de grote man vindt, roemt Willy vooral Ramalho. "Sinds die weer op niveau is, draait PSV zoveel beter. Hij brengt echt rust."

Net nu Luuk de Jong, Noni Madueke en Mauro Junior kort voor hun rentree staan, lijkt PSV de juiste formatie gevonden te hebben. Willy en René zouden daarom ook niet te veel veranderen de komende tijd. "Luuk de Jong is altijd een verbetering dus die moet straks de plek van Guus Til innemen", vindt Willy. "Maar de andere tien moeten vooral blijven staan. Dan moeten de anderen even op hun beurt wachten."

Geen aanvoerdersband meer dragen

Ook laten de gebroeders hun licht schijnen over de kwestie van de regenboogband die Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü weigerde te dragen. René heeft daar wel begrip voor. "Als ik een band zou moeten omdoen voor iets waar ik niet achter stond, dan zou ik dat ook niet doen." Willy ziet dat anders: "Als aanvoerder ben je een verlengstuk van de club. Als je dit niet wil dan moet je consequent zijn en helemaal geen aanvoerdersband meer dragen." In de nieuwe podcast mopperen Willy en René op hooligans van PSV, Utrecht en Zürich en krijgt de clubleiding van Zürich ook een veeg uit te pan. Ook hebben ze tips voor Ruud van Nistelrooy voor de wedstrijd tegen Arsenal en eren ze een helaas overleden oud-ploegmakker.

