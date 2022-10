Brabant's Got Talent: 'Blonde Elvis' door naar finale

Vrijdagavond zagen de kijkers van Holland’s Got Talent hoe Bart van Gijn met paard en al het podium beklom. Met het countrynummer Your Man van Josh Turner schopte hij het vervolgens tot de finale. Tijd om dit talent uit Uden eens wat beter te leren kennen. ‘Ik zong het liefst alleen op mijn kamer, de halve finale van Holland’s Got Talent werd 1,3 miljoen keer bekeken.’

“De concurrentie was enorm”, reageert Bart van Gijn maandag na de uitzending . “Ik trad bijna als laatste op. Ik zag de andere kandidaten en durfde niet te hopen dat ik door zou zijn.” Niets bleek minder waar: vrijdag 28 oktober staat de Udenaar in de finale van de talentenjacht.

Sommigen beweren dat Elvis is opgestaan, de juryleden vroegen zich tijdens Barts auditie zelfs af of hij niet playbackte. Bijzonder is het wel: een jongen van 25 die fan is van Elvis. Bart vertelt: “Toen ik zes jaar oud was vroeg ik een CD aan mijn vader en die heb ik sindsdien helemaal grijsgedraaid.” Toen was de stap naar meer country- en gospelmuziek snel gemaakt. “Ik ben een beetje blijven steken in de jaren vijftig”, lacht hij.

Nu laat hij de advocatuur steeds meer varen en kiest voor een carrière als geestelijk verzorger. “Dat wil ik in het leger gaan doen, ik heb zelfs al een baan vanaf december.” Hij hoopt zijn werk en het zingen te kunnen combineren: “Door de week in het leger werken en in het weekend lekker zingen.”

Wat er dan zo geweldig is aan Elvis? “Natuurlijk zijn stijl en muziek, maar ook zijn eigen levensverhaal en spirituele ontwikkeling zijn een inspiratie voor me”, vertelt Bart. “Het heeft me veel geleerd over hoe ik zelf in het leven sta.”

Zijn deelname aan Holland’s Got Talent kwam toch als een verrassing voor Bart. Hij had zich jaren geleden al aangemeld, maar toen deden ze daar niets mee. Jaren later belden ze hem terug. Hij zei niet meteen ja: “Ik twijfelde; ik ben druk met mijn studies en vond het ook wel spannend. Voor een groepje bekenden ben ik al zenuwachtig en ik wilde niet afgaan op tv.” Toch deed hij het uiteindelijk: “Ik was bang dat ik spijt zou krijgen als ik niet mee zou doen.”

Voor Omroep Brabant geeft Bart een tipje van de sluier van wat we in de finale kunnen verwachten: “Het wordt sowieso weer een countrynummer, maar dat is misschien geen grote verrassing. Ik kan ook verklappen dat we weer terug in de tijd gaan.” Het nummer dat hij afgelopen vrijdag zong is namelijk ‘slechts twintig jaar oud’. "Heel modern", voegt de Udenaar lachend toe. “Dat is flink uit mijn comfortzone. Net als mijn auditie wordt dit liedje in ieder geval een stuk ouder.”

Bart is niet de enige Brabander die het tot de finale van Holland’s Got Talent schopte. Ook dansgroep LiFe Family uit Maaskantje is door naar de finale. De hiphopgroep van 38 dansers is, net als Bart, op vrijdag 28 oktober te zien op RTL 4.