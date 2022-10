Verkoop vuurwerk zorgt nu al voor enorme drukte in Baarle-Hertog

De verkoop van vuurwerk zorgde afgelopen weekend weer voor enorme rijen en opstoppingen in de Belgische enclave. Het verkeer liep soms volledig vast door de vuurwerktoeristen, die steeds vroeger lijken te beginnen met het kopen van vuurwerk.

Ook omdat er aan de weg wordt gewerkt in Baarle-Nassau en Baarle-Hertog, hebben beide gemeenten verkeersmaatregelen genomen. In de Kapelstraat en een deel van de Klokkenstraat, waar de meeste vuurwerkwinkels zitten, is eenrichtingsverkeer ingesteld.

Ook geldt er een parkeer- en stilstaanverbod in het eenrichtingsgebied.

Zware knallers

Volgens een medewerker van Zena Vuurwerk in Baarle-Hertog is het al zo vroeg druk omdat de zware knallers ook in België worden verboden. De Belgische vuurwerkwinkels mogen de zware nitraten en vlinders die ze op voorraad hebben nog verkopen. Als die voorraad op is, mogen er geen nieuwe zware knallers worden verkocht.