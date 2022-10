Clown Fred protesteert tegen 'achterstallig onderhoud' van zijn flat

Fred Coumans protesteert elke dag als clown (foto: Mees Bouwman). Het appartementencomplex van Woonzorg aan de Paleisring (foto: Mees Bouwman). Volgende Vorige 1/2 Fred Coumans protesteert elke dag als clown (foto: Mees Bouwman).

In weer en wind protesteert Fred Coumans al dagen tegen woningcorporatie Woonzorg. Hij is voorzitter van de huurcommissie van een flat aan de Paleisring in Tilburg. Met zijn groene glitterpak zit hij elke dag een uur op de stoep. Hij wil dat de woningcorporatie het achterstallig onderhoud in het gebouw aanpakt. Hij vindt dat Woonzorg te weinig doet.

Mees Bouwman Geschreven door

Volgens Fred luistert Woonzorg niet naar hem. "Verwarmingen die al jaren niet werken, torenhoge stoomkosten terwijl de verwarmingen niet aanstaan, leidingen die niet goed zijn, verweerde ramen, kapotte galerijen, en er is ons acht maanden geleden een brandtrap beloofd. Mensen zitten nu als ratten in de val als er brand uitbreekt."

"We antwoorden niet meer, want je stuurt te veel mailtjes."

Hij heeft al vaak contact gezocht met Woonzorg, en krijgt als reactie: "We antwoorden niet meer, want je stuurt te veel mailtjes", zegt de flatbewoner. De klachten van de Paleisring zijn bekend bij Woonzorg. De woningcorporatie ontkent dat er niets met Fred zijn klachten is gedaan. "We behandelen Paleisring net als elk ander pand: dringende kwesties worden direct opgepakt. Ook loopt dit complex mee in de cyclus van planmatig onderhoud. We nemen klachten van bewoners serieus, onderzoeken deze en werken aan oplossingen."

"We gaan bij alle bewoners langs om de verwarming te controleren."

In april van dit jaar zijn storingen aan de centrale verwarming verholpen, zegt Woonzorg. Sindsdien zou de centrale ketel voor de verwarming gewoon werken. Omdat er toch klachten binnen blijven komen, heeft Woonzorg een externe expert ingeschakeld om het systeem te onderzoeken. Daaruit blijkt dat er geen technische defecten zijn waargenomen. "Om zorg te dragen voor onze bewoners gaan we deze week en volgende week bij alle 70 woningen langs om de warmtedoorvoer te meten.’’

‘’Woonzorg is aan het jokkebrokken.’’

"Ik kan je vertellen dat de verwarmingen niet gerepareerd zijn. Dat verhaaltje vertellen ze ook tegen de huurcommissie, maar ze doen het echt niet", reageert Fred. "Woonzorg is aan het jokkebrokken." Hij wil om tafel met de corporatie en dat ze stoppen met 'liegen' tegen de media en huurcommissie. "Een ludieke actie", noemt Woonzorg het protest van de flatbewoner. "Het staat ieder vrij om zijn of haar ongenoegen over iets te uiten, zolang het maar redelijk blijft." Woonzorg gaat het liefst met Fred en de huurderscommissie het gesprek aan, om samen te zoeken naar oplossingen.

"Ze zoeken geen contact."

"Maar ze zoeken geen contact", reageert Fred daar weer op. "Als wij vragen naar onafhankelijke onderzoeken, krijg je geen antwoord terug. Zij bepalen wat onafhankelijk is." Het gebouw aan de Paleisring staat nu te koop. "Ik hoop dat ze het voor een euro verkopen zodat een andere corporatie het kan overnemen en alle problemen kan oplossen." Fred krijgt bijna alleen maar positieve reacties op zijn protest. "Dat is fijn, maar ik zit hier om iets te veranderen. Als nodig is, blijf ik zitten tot de zomer."