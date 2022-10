Ajaxfans boos om verplichte busreis naar RKC, demonstratie in Waalwijk mag

De fans van Ajax die zaterdag rondom de wedstrijd tegen RKC in Waalwijk willen demonstreren, hebben daarvoor toestemming gekregen van burgemeester Sacha Ausems. De supporters zijn boos dat ze alleen met de bus naar het stadion mogen komen en niet met eigen vervoer.

Volgens een woordvoerder van AFCA Supportersclub is er op zich niks mis met busvervoer, maar is het te vaak de enige en verplichte optie. "Vaak kiezen lokale overheden er te gemakkelijk voor om Ajaxsupporters te beperken in hun vervoerskeuze. Zo ook in Waalwijk."

En daar moet volgens de supportersvereniging een einde aan komen. "Verplicht busvervoer naar RKC is natuurlijk helemaal absurd. Er hebben in Waalwijk nog nooit noemenswaardige incidenten plaatsgevonden met Ajaxsupporters", aldus AFCA. "Kortom, het is tijd voor actie.

Maar tachtig parkeerplaatsen

Bij de wedstrijd van aanstaande zaterdag worden zo'n 600 fans uit Amsterdam verwacht, die met zo'n 12 bussen naar het Mandemakers Stadion komen. Merkwaardig is dat de verplichte busreis van de gemeente niet had gehoeven. Een woordvoerder laat weten dat met Ajax is gesproken over een half-om-halfregeling, maar dat de club toen zelf heeft gekozen voor volledig busvervoer.

Dat Ajax nu uitgerekend in Waalwijk kiest om te demonstreren, vindt dus ook de gemeente opvallend. "Waarom de AFCA Supportersclub Waalwijk uitkiest om hun punt te maken is ons niet duidelijk. Deze regeling geldt voor iedere club. Dat heeft te maken met de ligging van het kleine stadion midden in een woonwijk. Er zijn maar tachtig parkeerplaatsen voor het uitvak en die zijn snel vol."

250 demonstranten

AFCA laat weten dat het zaterdag met ongeveer 250 supporters wil demonsteren. Waar en hoe laat zij welkom zijn, maakt burgemeester Ausems later deze week bekend.