Wildplukkers rapen massaal kastanjes, hongerwinter dreigt voor dieren

De dieren in het bos dreigen een hongerwinter tegemoet te gaan. Boswachter Erik de Jonge ziet namelijk steeds vaker mensen die met een auto en aanhangwagen kastanjes komen rapen in het bos. Dat is absoluut niet de bedoeling. "Blijf op de paden en pluk maximaal een handjevol", is zijn boodschap.

Suzan van Loenen Geschreven door

"Honderden kilo's kastanjes halen mensen weg en daar ben ik erg ongelukkig mee", vertelt de boswachter in Hoogerheide. "Alle dieren die in het bos wonen, leven van dit voedsel in het najaar."

In deze tijd bouwen ze een vetlaagje op, zodat ze de winter doorkomen. Dat lukt niet als het bos wordt leeggeplukt. "Je eet eigenlijk het bord van de eekhoorns, muizen, dassen en zwijnen leeg", legt de boswachter uit. Dit najaar lijkt het meer dan normaal. "Een paar paddenstoelen om een lekker gerecht te maken? Dat is het probleem niet. En samen kastanjes zoeken, is juist leuk." Dat wil de boswachter ook niet verbieden. Maar te vaak ziet hij dat wildplukkers de natuur verstoren.

De Jonge: "Vorige week nog zag ik een stel herten rennen. Op de plek waar ze vandaan kwamen, sneed een man buiten de paden met een groot mes paddenstoelen weg", vertelt de boswachter. "Dan veroorzaak je paniek bij dieren."

Extreme wildpluk veroorzaakt schade aan het bos (foto: Omroep Brabant).

De boswachter wil dat mensen het houden bij een handjevol leuks en lekkers, gevonden langs de vaste paden. Mensen die zich daar niet aan houden, krijgen een boete. "Als je buiten de paden loopt, kost dat je iets meer dan honderd euro", vertelt hij.

Neem je echt tassen vol mee? Dan kan een boete zelfs oplopen tot meer dan vierduizend euro. De Jonge: "Je doet dan aan enkelvoudige stroperij, zoals we dat noemen. Dan neem je zo'n grote hoeveelheid mee dat het echt schadelijk is voor de natuur."