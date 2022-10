Een lichtje branden voor mensen die leven in armoede en dat zijn er nu veel

“Het is nog nooit zo nodig geweest om Wereldarmoededag te vieren”. Dat blijkt uit de verhalen die rondgaan tijdens de lichtjesoptocht die maandagavond werd gelopen in het Tilburgse Spoorpark. “Het is echt niet normaal, die prijzen in de winkels”, zegt Danny als hij samen met de teamleider van de Quiet-community in Tilburg praat over rondkomen met zijn gezin met vijf kinderen. Het altijd ‘nee’ zeggen tegen zijn kinderen bezorgt hem vooral moeilijke momenten.

Agnes van der Straaten Geschreven door

De lichtjesoptocht werd georganiseerd door de Quiet-community in Tilburg. Dat is een club mensen die zich dagelijks inzet voor armoedebestrijding in de stad. Zeker 1200 gezinnen maken gebruik van de diensten van Quiet. Zo is Quiet tijdens Wereldarmoededag begonnen met een inzamelingsactie om warmtedekens te kopen voor haar leden, zodat ze niet zo snel de verwarming aan hoeven te zetten.

"We hebben in onze stad bijna 5000 kinderen die opgroeien in armoede."

Armoede is echt niet iets van de laatste tijd volgens teamleider Chantal van Rijswijk: ‘Het armoedeprobleem verdiept én verbreedt zich. Ongeveer 12,5 procent van Tilburgse huishoudens moeten rondkomen van een laag inkomen en we hebben in onze stad bijna 5000 kinderen die opgroeien in armoede. Met deze actie in het Spoorpark hopen we niet alleen duidelijk te maken hoe heftig het armoedeprobleem is, maar steken we ook onze leden een hart onder de riem.”

"De boodschappen zijn flink duurder geworden."

Samen met Danny steekt Chantal het licht aan van de Kempentoren in het Spoorpark. Het licht dat ervoor moet zorgen dat er nog meer aandacht komt voor de heersende armoede in de stad. Een dame van 70 die lid is van de Quiet in Tilburg rijdt even daarvoor ook mee in haar scootmobiel. “Ik had niet verwacht dat er zoveel mensen zouden komen”. Ze heeft zelf ook flink last van de stijgende prijzen. Met alleen AOW is het sappelen. “Ik merk dat ik veel geld kwijt ben aan medicijnen die niet worden betaald door de zorgverzekering en de boodschappen zijn flink duurder geworden.”

"Toen heb ik het initiatief genomen om samen te koken en te eten"