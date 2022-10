Eindhoven Airport heeft vaker dan andere vliegvelden last van mist

Het gebeurt vaker dan bij sommige andere vliegvelden dat Eindhoven Airport last heeft van mist. Dat komt omdat daar de eisen om te landen en opstijgen strenger zijn. Er is beterschap in zicht: Eindhoven Airport krijgt in 2025 nieuwe apparatuur in en rond de start- en landingsbaan waardoor er ook in dichte mist gevlogen kan worden.

Om te mogen landen op Eindhoven Airport moet er minimaal een zicht zijn van 550 meter, daarmee valt het vliegveld in categorie 1. Ter vergelijking, Schiphol is veel beter uitgerust met verlichting en andere maatregelen en valt daardoor in de hoogste categorie, 3c. Hier mogen vliegtuigen landen met minimaal 75 meter zicht. Instrument Landing System

Om de start- en landingsbaan niet twee keer open te breken, wordt het Instrument Landing System (ILS) in 2025 aangelegd als er toch al groot onderhoud gepland staat. Het ILS is een radionavigatiesysteem dat piloten gebruiken om te landen. Met behulp van dit systeem kan een precisienadering van de landingsbaan worden uitgevoerd. Het ILS kent drie categorieën, waarbij categorie IIIB de meest uitgebreide is. Eindhoven Airport krijgt categorie III. Op luchthavens met deze categorie ILS kan worden geland zonder dat er zicht is op de baan.