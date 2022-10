Zoek je eclipsbril vast op: volgende week is er een hapje uit de zon

Als het weer een beetje meezit dan is er volgende week dinsdag een gedeeltelijke zonsverduistering zichtbaar, dat meldt Weerplaza. Tussen elf uur 's ochtends en een uur 's middags is de zonsverduistering dan zichtbaar. Ongeveer een kwart van de zon is dan verduisterd.

"Het is zeer uitzonderlijk dat we in Nederland een zonsverduistering kunnen zien", legt Raymond Klaassen van Weerplaza uit. "Dit is de eerste van het jaar en daarmee ook de laatste. Hierna moeten we tot zeker 2025 wachten." Tussendoor zijn er wel andere verduisteringen, maar die zijn niet in Nederland te zien.

Veilig kijken

Om een zonsverduistering te bekijken is het belangrijk om een speciale eclipsbril op te zetten. Een gewone zonnebril is niet genoeg en rechtstreeks in de zon kijken is slecht voor de ogen. "Het is ook nog even afwachten of het niet bewolkt is, dan zien je namelijk helemaal niets", zegt Klaassen.

Het komt maar heel sporadisch voor dat er een zonsverduistering zichtbaar is. "Het is wel uit te rekenen wanneer de volgende zonsverduisteringen zichtbaar zijn in Nederland. Na 2025 moeten we tot 2039 wachten en daarna tot 2048."