Grote brand in hooischuur in Prinsenbeek, machines uit schuur gehaald

In een hooischuur aan de Brielsedreef in Prinsenbeek woedt dinsdagochtend een grote brand. De schuur staat in het buitengebied van Prinsenbeek.

Het vuur brak rond kwart elf uit. Volgens de veiligheidsregio worden de machines uit de brandende schuur naar buiten gereden. Bij de brand zijn ook enkele kalveren omgekomen. Volgens de veiligheidsregio komt er veel rook vrij. De rook trekt over Prinsenbeek en Breda-West richting de Belgische grens. Mensen die last hebben van de rook kunnen ramen en deuren sluiten en de ventilatie uitzetten. Brandweer is met drie bluswagens bij de brand. Vanwege het buitengebied is ook een extra wagen met bluswater opgeroepen.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision