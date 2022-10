Kalfjes omgekomen bij grote brand in een hooischuur

In een hooischuur aan de Brielsedreef in Prinsenbeek heeft dinsdagochtend een grote brand gewoed. De schuur staat in het buitengebied van Prinsenbeek. Het vuur brak rond kwart voor elf uit. Rond twaalf uur was het vuur onder controle.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio konden de machines op tijd uit de brandende schuur worden gereden. In de schuur stonden ook kalveren. Het lukte brandweerlieden om ook de meeste kalveren uit de stal te krijgen. Enkele kalveren hebben het niet gered. De brandweer is nog enige tijd bezig met het blussen. De schuur wordt natgehouden zodat het vuur niet kan oplaaien. Om de brandweer meer ruimte te geven voor het nablussen wordt de schuur afgebroken. De rook is inmiddels flink afgenomen. Brandweer is met drie bluswagens bij de brand. Vanwege het buitengebied werd ook een extra wagen met bluswater opgeroepen.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision

Foto: Perry Roovers/SQ Vision

Foto: Perry Roovers/SQ Vision

Foto: Perry Roovers/SQ Vision